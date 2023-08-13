Акинфеев пропустит матч РПЛ против "Сочи" из-за повреждения

Глава медицинского штаба армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что капитан ЦСКА пропустит встречу из-за небольшого дискомфорта, который он почувствовал накануне игры

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав на матч четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" из-за небольшого дискомфорта, который игрок почувствовал накануне игры. Об этом заявил глава медицинского штаба армейцев Эдуард Безуглов, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА.

"У Игоря Акинфеева появился небольшой дискомфорт. Несмотря на все принимаемые усилия, он, к сожалению, сохраняется, не позволяет ему полноценно принять участие. Поэтому он сегодня остался в запасе", - сказал Безуглов.

Матч между ЦСКА и "Сочи" пройдет на "ВЭБ-Арене" 13 августа. Игра начнется в 20:00 мск.