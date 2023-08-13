Ярко, сильно, на характере. В Белоруссии завершились II Игры стран СНГ

Сборная России завоевала 288 медалей, став первой в командном зачете

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ, вторые по счету, завершились в воскресенье в Белоруссии торжественной церемонией закрытия на "Минск-Арене".

Сборная России одержала в соревнованиях общекомандную победу, завоевав 288 медалей (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград). Второе место заняла команда Белоруссии с 236 медалями (48-78-110). Третьими стали спортсмены из Узбекистана (105; 28-25-52).

Церемония закрытия началась с коллективного номера под песню со словами "нас - миллионы сердец, бьющихся в унисон", которую трибуны поддержали импровизированными сердцами, составленными из фонариков и плашек с изображениями василька - одного из национальных символов Белоруссии, являющегося также частью логотипа Игр. "Каждый может стать звездой, верь в себя и будь собой", - спели молодые белорусские исполнители под кадры с самыми яркими моментами соревнований.

После традиционного парада спортсменов слово взял генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который объявил Игры закрытыми. "Несмотря ни на какие санкционные барьеры, на протяжении 10 дней в Белоруссии царили спорт, мир и дружба. Тот факт, что для участия во вторых Играх стран СНГ в Белоруссию прибыли не только наши друзья по Содружеству, но и спортсмены из 13 стран дальнего зарубежья, наглядно и убедительно показывает, что в спорте нет и не может быть границ между государствами, нет и не должно быть политики и дискриминации. Прошедшие соревнования еще раз продемонстрировали, что в настоящем спорте есть только честная борьба, равноправие и по-настоящему праздничное настроение", - подчеркнул Лебедев.

Флаг Содружества Независимых Государств был спущен и в торжественной обстановке передан оргкомитету следующих Игр стран СНГ, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане. В передаче официального флага Игр приняли участие заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

"10 дней как одно мгновенье"

Церемония закрытия продолжилась коллективным выступлением певцов Большого оперного театра Белоруссии с номером, лейтмотивом которой стали строки "пусть пламя этих Игр не угасает", а также выступлением молодых белорусских певцов.

Самым грустным и трогательным моментом церемонии стало расставание с талисманом соревнований - рысью Рысиком, который вышел на арену в сопровождении детей.

"Неужели эти 10 дней пролетели как одно мгновение? Это было временем упорной и красивой борьбы, каждый спортсмен стремился показать все, на что он способен, выложиться на все сто и завоевать заветную медаль, - обратился Рысик к зрителям. - Мы вместе радовались ярким победам, вместе переживали обидную горечь поражений, верили, что если сегодня ты остановился в шаге от награды, то завтра ты обязательно добьешься успеха, надо только не опускать руки, трудиться и верить в себя. Наступает миг расставания, но не грустите, за разлукой обязательно будут новые яркие встречи", - сказал Рысик. Затем он прикоснулся к горящей сфере и погасил огонь Игр.

Трогательное прощание продолжилось песней, объединившей целые поколения, - легендарные "Сябры" исполнили "Беловежскую пущу", которую с артистами пропел хором весь зал, а затем и еще несколько хитов, в числе которых "Молодость моя - Белоруссия". Официальная часть церемонии закрытия завершилась балом волонтеров - в Играх было задействовано около 1 000 добровольцев. Завершилось представление дискотекой с участием волонтеров, спортсменов и зрителей.

Игры стран СНГ в Белоруссии прошли с 4 по 13 августа под слоганом "Сильный характер - яркая игра" по 20 видам спорта в 11 городах Белоруссии. В Бресте прошли соревнования по гандболу и плаванию, в Витебске - турнир по тайскому боксу, в Орше выступили боксеры, в Гродно - хоккеисты на траве и тяжелоатлеты. Соревнования дзюдоистов состоялись в Гомеле, в Жлобине медали разыграли самбисты, борцы определяли сильнейшего в Солигорске, Молодечно собрал аншлаги на турнире по пляжному волейболу. На днепровских берегах Могилева соревновались стрелки и каратисты, а столица Игр приняла турниры легкоатлетов, волейболистов, соревнования по художественной гимнастике, пулевой стрельбе, пляжному футболу, баскетболу 3х3 и мини-футболу. Не остались в стороне от спорта и журналисты - в заключительный день Игр сборные журналистов России и Белоруссии провели товарищеский волейбольный матч. Мероприятие прошло в рамках программы "Спорт - норма жизни".