Свирин назвал достойными результаты на чемпионате России по академической гребле

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин отметил, что спортсмены хорошо подготовились к одному из основных стартов сезона

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Много достойных и удивительных результатов было показано на чемпионате России по академической гребле. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Чемпионат России прошел хорошо, многие результаты меня приятно удивили. Сравнивать с тем, что показывают на международных соревнованиях, нельзя, потому что разные старты проходят в разных погодных условиях, из-за этого сравнения будут необъективными. Надеюсь, у нас получится показать хорошие результаты на чемпионате мира, на одной дистанции с иностранными спортсменами. Хочу также поблагодарить представителей братской Республики Беларусь за участие в наших соревнованиях", - сказал Свирин.

"Также хочу отметить, что в соревнованиях двоек без рулевого у них есть сильная команда, они участвовали на прошедших Олимпийских играх. Для нас они были ориентиром, и до сегодняшнего дня нам не удавалось их опередить. Так что результаты внушают оптимизм, считаю, что наши спортсмены хорошо подготовились к одному из основных стартов этого сезона", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат России проходил с 9 по 13 августа в Москве. 7 июня исполком Международной федерации гребного спорта принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира. Соревнования пройдут в Белграде с 3 по 10 сентября.