Смагин считает, что Шувалова проявила волевые качества на Кубке мира по шахматам

Шувалова белыми фигурами выиграла вторую партию четвертьфинального матча против Нургюл Салимовой из Болгарии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Полина Шувалова допустила много ошибок во второй партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам против Нургюл Салимовой из Болгарии, но проявила волевые качества и сумела перевести встречу на тай-брейк. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Шувалова белыми фигурами выиграла вторую партию четвертьфинального матча. Первую партию выиграла представительница Болгарии. Также до тай-брейка дошла Александра Горячкина, которая два раза сыграла вничью против представительницы Индии Харики Дронавалли. В мужском турнире россиянин Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с индийским шахматистом Видитом Гуджрати в матче пятого круга.

"Очень интересная партия была у Шуваловой, перед ней стояла тяжелая задача выиграть партию на заказ. Начинала она хорошо, но потом посыпались ошибки с обеих сторон. Полина проявила свои волевые качества и сумела перевести матч на тай-брейк. Надеюсь, после такой тяжелой встречи ей будет легче играть на тай-брейке", - сказал Смагин.

"Саша Горячкина хорошо играла и без проблем сделала две ничьих, наверное, у обеих шахматисток не было каких-то серьезных возможностей победить. Что касается Яна, то он как-то легко отнесся к дебюту, ничего из него не получил, будь соперник понастойчивей, то мог бы получить большие проблемы", - добавил собеседник агентства.

Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа). По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.