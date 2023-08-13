13 августа, 17:29
Кубок мира по шахматам

Смагин считает, что Шувалова проявила волевые качества на Кубке мира по шахматам

Шувалова белыми фигурами выиграла вторую партию четвертьфинального матча против Нургюл Салимовой из Болгарии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка Полина Шувалова допустила много ошибок во второй партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам против Нургюл Салимовой из Болгарии, но проявила волевые качества и сумела перевести встречу на тай-брейк. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Шувалова белыми фигурами выиграла вторую партию четвертьфинального матча. Первую партию выиграла представительница Болгарии. Также до тай-брейка дошла Александра Горячкина, которая два раза сыграла вничью против представительницы Индии Харики Дронавалли. В мужском турнире россиянин Ян Непомнящий дважды сыграл вничью с индийским шахматистом Видитом Гуджрати в матче пятого круга.

"Очень интересная партия была у Шуваловой, перед ней стояла тяжелая задача выиграть партию на заказ. Начинала она хорошо, но потом посыпались ошибки с обеих сторон. Полина проявила свои волевые качества и сумела перевести матч на тай-брейк. Надеюсь, после такой тяжелой встречи ей будет легче играть на тай-брейке", - сказал Смагин.

"Саша Горячкина хорошо играла и без проблем сделала две ничьих, наверное, у обеих шахматисток не было каких-то серьезных возможностей победить. Что касается Яна, то он как-то легко отнесся к дебюту, ничего из него не получил, будь соперник понастойчивей, то мог бы получить большие проблемы", - добавил собеседник агентства.

Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа). По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов. 

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Кубок мира по шахматам
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