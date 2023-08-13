"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 13 августа. "Челси" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В составе "Челси" гол забил Аксель Дисаси (37-я минута). У "Ливерпуля" отличился Луис Диас (18). В первом тайме арбитр при помощи видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха на 29-й минуте и защитника "Челси" Бена Чилуэлла на 39-й минуте.

"Челси" провел первую официальную игру под руководством аргентинца Маурисио Почеттино, о назначении которого на пост главного тренера лондонской команды было объявлено 29 мая. Он сменил Фрэнка Лэмпарда, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Грэма Поттера 6 апреля.

В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Вест Хэмом" 20 августа. "Ливерпуль" 19 августа примет "Борнмут".

Ранее в воскресенье "Брентфорд" дома со счетом 2:2 сыграл с "Тоттенхэмом".