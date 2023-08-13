13 августа, 17:30
Футбол в Англии

"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре чемпионата Англии по футболу

AP Photo/ Ian Walton
Защитник "Челси" Аксель Дисаси и нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах
© AP Photo/ Ian Walton

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 13 августа. "Челси" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

В составе "Челси" гол забил Аксель Дисаси (37-я минута). У "Ливерпуля" отличился Луис Диас (18). В первом тайме арбитр при помощи видеоассистента рефери (VAR) отменил гол нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха на 29-й минуте и защитника "Челси" Бена Чилуэлла на 39-й минуте.

"Челси" провел первую официальную игру под руководством аргентинца Маурисио Почеттино, о назначении которого на пост главного тренера лондонской команды было объявлено 29 мая. Он сменил Фрэнка Лэмпарда, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Грэма Поттера 6 апреля.

В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Вест Хэмом" 20 августа. "Ливерпуль" 19 августа примет "Борнмут".

Ранее в воскресенье "Брентфорд" дома со счетом 2:2 сыграл с "Тоттенхэмом". 

Теги:
Футбол в Англии
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация