Швейцария планирует провести зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году

Рассмотрение условий проведения Игр должно быть завершено к ноябрю 2023 года

ТАСС, 13 августа. Швейцарский олимпийский комитет изучает возможность проведения зимних Олимпийских игр в 2030-х годах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что Швейцария планирует отойти от концепта проведения Олимпиады в одном городе и провести Игры в разных городах страны. Сообщается, что рассмотрение условий проведения должно быть завершено к ноябрю 2023 года. Также будет проведен опрос населения и представлен отчет об отношении швейцарцев к новой концепции.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Планируется, что Игры пройдут с 6 февраля по 22 февраля 2026 года. Швейцария дважды проводила зимние Олимпийские игры: в 1928 и 1948 годах соревнования прошли в городе Санкт-Мориц.