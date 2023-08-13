Смолов считает, что Захарян сможет проявить себя в испанском клубе "Реал Сосьедад"

Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что достигнута принципиальная договоренность с клубом "Реал Сосьедад" о переходе Арсена Захаряна

ТАСС, 13 августа. Переход в испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" является отличным вариантом для российского полузащитника Арсена Захаряна, там он сможет проявить себя. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий московского "Динамо" Федор Смолов, который ранее выступал за испанскую "Сельту".

Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что достигнута принципиальная договоренность с клубом "Реал Сосьедад", но сделка еще не закрыта. В пресс-службе испанского клуба сообщили ТАСС, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению.

"Я очень рад за него, надеюсь, что трансфер состоится, искренне желаю Арсену удачи, успехов. Я с ним разговаривал, буду поддерживать. У меня есть знакомый в клубе "Реал Сосьедад", которому я собираюсь написать, чтобы Арсена нормально приняли в коллектив, помогли, поддержали. Думаю, что для него это отличный вариант, Арсен сможет себя там проявить", - сказал Смолов.

"Сан-Себастьян - отличный город. Там нет плохих стадионов, очень развита культурная жизнь. Все факторы в пользу того, чтобы у него все получилось", - добавил он.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.