Футболисты ЦСКА обыграли "Сочи" и одержали третью подряд победу в РПЛ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграл "Сочи" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".
На 53-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий "Сочи" Лука Джорджевич, в концовке встречи отличились нападающий ЦСКА Антон Заболотный (89) и защитник Михаил Рядно (90+4). У "Сочи" голом отметился Мигель (77). На 48-й минуте защитник южан Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча получил повреждение и остался на скамейке запасных. Ворота армейцев защищал Владислав Тороп.
ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, у подопечных Владимира Федотова 9 очков. "Сочи" идет на 11-м месте с 3 очками. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо" 19 августа, "Сочи" в этот же день примет "Ростов".
1
"Краснодар"
4
4
0
0
12
8
1
7
2
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
3
ЦСКА
4
3
0
1
9
11
6
5
4
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
5
"Крылья Советов"
4
2
2
0
8
11
6
5
6
"Зенит"
4
2
1
1
7
7
4
3
7
"Динамо"
4
2
1
1
7
9
8
1
8
"Ростов"
4
2
1
1
7
7
7
0
9
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
10
"Ахмат"
3
1
0
2
3
5
6
-1
11
"Сочи"
4
1
0
3
3
4
7
-3
12
"Балтика"
4
1
0
3
3
3
7
-4
13
"Рубин"
4
0
2
2
2
4
10
-6
14
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
4
0
0
4
0
3
10
-7