Футболисты ЦСКА обыграли "Сочи" и одержали третью подряд победу в РПЛ

Армейцы выиграли со счетом 3:1

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграл "Сочи" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

На 53-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий "Сочи" Лука Джорджевич, в концовке встречи отличились нападающий ЦСКА Антон Заболотный (89) и защитник Михаил Рядно (90+4). У "Сочи" голом отметился Мигель (77). На 48-й минуте защитник южан Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча получил повреждение и остался на скамейке запасных. Ворота армейцев защищал Владислав Тороп.

ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, у подопечных Владимира Федотова 9 очков. "Сочи" идет на 11-м месте с 3 очками. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо" 19 августа, "Сочи" в этот же день примет "Ростов".