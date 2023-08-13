13 августа, 19:00
Футбол в России

Футболисты ЦСКА обыграли "Сочи" и одержали третью подряд победу в РПЛ

Армейцы выиграли со счетом 3:1

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграл "Сочи" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

На 53-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий "Сочи" Лука Джорджевич, в концовке встречи отличились нападающий ЦСКА Антон Заболотный (89) и защитник Михаил Рядно (90+4). У "Сочи" голом отметился Мигель (77). На 48-й минуте защитник южан Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча получил повреждение и остался на скамейке запасных. Ворота армейцев защищал Владислав Тороп.

ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, у подопечных Владимира Федотова 9 очков. "Сочи" идет на 11-м месте с 3 очками. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо" 19 августа, "Сочи" в этот же день примет "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

4

4

0

0

12

8

1

7

2

"Урал"

4

3

1

0

10

7

3

4

3

ЦСКА

4

3

0

1

9

11

6

5

4

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

5

"Крылья Советов"

4

2

2

0

8

11

6

5

6

"Зенит"

4

2

1

1

7

7

4

3

7

"Динамо"

4

2

1

1

7

9

8

1

8

"Ростов"

4

2

1

1

7

7

7

0

9

"Локомотив"

4

1

2

1

5

8

8

0

10

"Ахмат"

3

1

0

2

3

5

6

-1

11

"Сочи"

4

1

0

3

3

4

7

-3

12

"Балтика"

4

1

0

3

3

3

7

-4

13

"Рубин"

4

0

2

2

2

4

10

-6

14

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

4

0

0

4

0

3

10

-7

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация