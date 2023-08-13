Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Монреале

Россиянка победила в полуфинале представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 1:6, 6:1, 6:2

ТАСС, 13 августа. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Матч закончился со счетом 1:6, 6:1, 6:2 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 15-м номером. У Рыбакиной был третий номер посева. В финале Самсонова сыграет с американкой Джессикой Пегулой, победившей в полуфинале первую ракетку мира польку Игу Свёнтек (6:2, 6:7 (4:7), 6:4).

Самсоновой 24 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. Спортсменка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022). По итогам турнира в Монреале Самсонова станет первой ракеткой России.

Рыбакиной 24 года, она занимает четвертое место в рейтинге WTA и является обладательницей пяти титулов под эгидой организации. Победа на Уимблдоне 2022 года - лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет $2,78 млн. Действующей победительницей турнира в Монреале является итальянка Камила Джорджи (2021). В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который прошел в Торонто, победила румынка Симона Халеп.