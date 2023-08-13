Хохлов считает, что футболистам "Сочи" нужно улучшать реализацию и играть наглее в атаке

В воскресенье сочинский клуб проиграл ЦСКА со счетом 1:3 в матче чемпионата России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" должны были действовать наглее в атаке в матче против московского ЦСКА, команде нужно улучшать реализацию моментов в будущих матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов.

В воскресенье "Сочи" в гостях со счетом 1:3 уступил ЦСКА в матче четвертого тура РПЛ. На 48-й минуте защитник "Сочи" Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Благодарен игрокам за характер и самоотдачу. В меньшинстве мы сумели выровнять игру и сравнять счет, однако пресловутые стандарты, с которых мы пропускаем, не позволили завоевать ничью, не сумели перестроить схему игры. Нам нужно поправлять реализацию моментов, нужно наглее играть в атаке", - сказал Хохлов.

В следующем туре "Сочи" 19 августа примет "Ростов". Команда идет на 11-м месте с 3 очками.