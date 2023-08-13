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Футбол в России

Федотов рассказал о травмах футболистов ЦСКА Акинфеева и Глебова

Игроки пропустили матч чемпионата России против "Сочи"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА решил не выпускать вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева на матч против "Сочи" из-за воспаления на колене у игрока. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-синих Владимир Федотов.

В воскресенье ЦСКА обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед матчем пресс-служба ЦСКА сообщила, что Акинфеев почувствовал дискомфорт, поэтому было принято решение оставить его на скамейке запасных.

"У Акинфеева воспаление на больном колене. Спонтанно возникло обострение в день игры. Не стали рисковать, но рассчитываю, что травма не будет серьезной", - отметил Федотов.

Также главный тренер ЦСКА рассказал о травме полузащитника Кирилла Глебова, который был заменен в перерыве матча, а после игры покинул стадион на машине скорой помощи. "У него не двигалась нога, сейчас увезли в клинику. В какой-то момент он даже не мог ходить, врачи сделали обезболивающий укол", - сказал главный тренер армейцев. 

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Российский футбол
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