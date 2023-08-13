Федотов: ЦСКА и "Бешикташ" ведут переговоры о трансфере Зайнутдинова

По словам главного тренера армейцев, полузащитник пропустил последние матчи из-за микротравмы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА находится в стадии переговоров с турецким "Бешикташем" о возможном трансфере казахстанского полузащитника московской команды Бахтиёра Зайнутдинова. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

"Не будем скрывать, разговоры о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ" ведутся, - сказал Федотов. - У него микротравма. Он нам нужен самим, так как график матчей серьезный".

Зайнутдинову 25 лет, он выступает за ЦСКА с 2020 года, полузащитник провел в составе красно-синих 83 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €6 млн.