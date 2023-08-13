Футболист Рядно заявил, что хотел бы стать легендой ЦСКА

13 августа ЦСКА дома обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче четвертого тура РПЛ, 17-летний Рядно забил третий гол армейцев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Игра в европейских футбольных клубах дает колоссальный опыт, однако россиянин Михаил Рядно хотел бы стать легендой московского ЦСКА, как капитан и вратарь столичного клуба Игорь Акинфеев. Об этом Рядно рассказал журналистам.

13 августа ЦСКА дома обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 17-летний Рядно забил третий гол армейцев.

"Я отрабатываю удары на тренировках, сегодня хорошо получилось, я забил. Конечно, я следил за игроками ЦСКА ранее. Мне очень нравились Георгий Щенников, Марио Фернандес, он очень техничный игрок. Сергей Игнашевич мне тоже нравился, но у нас с ним разные стили игры", - сказал Рядно.

"Конечно, играть в Европе - это здорово, отличный опыт. Но если бы я стопроцентно знал, что останусь в ЦСКА и стану легендой клуба, как Игорь Акинфеев, я бы выбрал именно этот вариант", - добавил футболист.

Рядно 17 лет, он проводит первый сезон на взрослом уровне. Гол в ворота "Сочи" стал первым в его карьере. На его счету также одна голевая передача.