В ЦСКА заявили, что 17-летний Глебов избежал перелома позвоночника в матче с "Сочи"

Кирилл Глебов получил травму в конце первого тайма и был заменен в перерыве, после матча игрока увезли со стадиона на машине скорой помощи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов, получивший травму в матче против "Сочи", прошел медобследование, которое подтвердило, что у игрока нет перелома позвоночника. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В воскресенье ЦСКА дома обыграл "Сочи" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. 17-летний Глебов получил травму в конце первого тайма и был заменен в перерыве. После матча игрока увезли со стадиона на машине скорой помощи.

"Кириллу выполнили КТ и УЗИ малого таза и брюшной полости, на завтрашний день ему предписан постельный режим, далее сделаем дополнительное МРТ, после чего определим срок лечения. Но на данный момент можно констатировать, что, к счастью, самый худший из прогнозов не подтвердился, никаких данных, которые бы говорили о переломе позвоночника, не получено. Поэтому будем обследовать дальше, к счастью, страшный прогноз не подтвердился", - сказал Брейдо.