Россиянка Самсонова проиграла в финале теннисного турнира в Монреале

Российская теннисистка уступила представительнице США Джессике Пегуле

ТАСС, 14 августа. Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Джессике Пегуле в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу Пегулы, посеянной на турнире под четвертым номером. У Самсоновой был 15-й номер посева. По итогам турнира в Монреале Самсонова станет первой ракеткой России.

За два часа до начала встречи против Пегулы Самсонова завершила полуфинальный поединок, в котором обыграла представительницу Казахстана Елены Рыбакину (1:6, 6:1, 6:2).

Самсоновой 24 года, она занимает 18-е место в рейтинге WTA. Спортсменка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Пегуле 29 лет, она занимает третье место в мировом рейтинге. Американка выиграла третий турнир под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше 1/4 финала.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд составляет $2,78 млн. В 2021 году победительницей турнира в Монреале стала итальянка Камила Джорджи. В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который прошел в Торонто, победила румынка Симона Халеп.