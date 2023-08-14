ЦСКА победил "Сочи" и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ

Армейцы выиграли со счетом 3:1, в составе москвичей дебютный гол забил 17-летний защитник Михаил Рядно

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА в воскресенье на своем поле обыграл "Сочи" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), эта победа позволила армейцам подняться на третье место в таблице чемпионата России. Также в воскресенье столичное "Динамо" дома победило калининградскую "Балтику", а петербургский "Зенита" на своем поле оказался сильнее воронежского "Факела".

ЦСКА организовал перед игрой с "Сочи" специальную фан-зону, посвященную женщинам. На матч футболисты армейского клуба выходили с молодыми футболистками из академии ЦСКА, а символичный удар по мячу перед началом встречи нанесла представительница женской команды Надежда Смирнова. В заявку московского клуба не попал капитан и вратарь Игорь Акинфеев, как сообщил глава медицинского штаба армейцев Эдуард Безуглов, футболист почувствовал небольшой дискомфорт накануне игры. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча сообщил, что у Акинфеев воспаление на больном колене, в клубе не стали рисковать и рассчитывают, что травма будет не серьезной. Место в воротах на матче с "Сочи" занял Владислав Тороп.

На 53-й минуте мяч в свои ворота забил нападающий "Сочи" Лука Джорджевич, в концовке встречи отличились нападающий ЦСКА Антон Заболотный (89) и защитник Михаил Рядно (90+4). Для 17-летнего Рядно этот гол стал дебютным за основную команду ЦСКА. У "Сочи" голом отметился Мигель (77). На 48-й минуте защитник южан Марсело Алвес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В перерыве Рядно вышел вместо 17-летнего Кирилла Глебова, который получил травму. После матча футболист покинул "ВЭБ-Арену" на машине скорой помощи. Федотов рассказал, что у Глебова не двигалась нога, его увезли в клинику. Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо, Глебов прошел медобследование, которое подтвердило, что у игрока нет перелома позвоночника.

Матч с "Сочи" также пропустил казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов. Федотов сообщил, что у него микротравма и что он нужен клубу, так как график матчей серьезный. При этом главный тренер ЦСКА отметил, что ведутся разговоры и переговоры клуба с турецким "Бешикташем".

"Сочи" нужно улучшать реализацию

Главный тренер "Сочи" Дмитрий Хохлов отметил, что футболистам нужно улучшать реализацию и играть наглее в атаке. "Благодарен игрокам за характер и самоотдачу, - сказал Хохлов журналистам. - В меньшинстве мы сумели выровнять игру и сравнять счет, однако пресловутые стандарты, с которых мы пропускаем, не позволили завоевать ничью, не сумели перестроить схему игры. Нам нужно поправлять реализацию моментов, нужно наглее играть в атаке".

Нападающий ЦСКА Федор Чалов отметил, что команде помогла свежесть. "Видите, в итоге додавили, футболисты "Сочи" были в меньшинстве, поэтому мы были, может быть, немного посвежее, в итоге довели эту игру до победы, - сказал Чалов ТАСС. - Конечно, забили со стандарта, но это тоже не так уж и просто. Так что все пацаны молодцы".

Рядно прокомментировал свой дебютный гол, который он забил дальним ударом. "Я на самом деле левша, правая отстает, - сказал он журналистам. - Просто сегодня получился такой хороший удар. Я доверяю правой ноге так же, как и левой. Тренирую обе ноги сейчас. На тренировках стараюсь играть правой. Я хочу стать профессиональным футболистом. Сейчас моя цель - прогрессировать с каждым таким матчем. Надо стараться дальше и не задумываться о нынешним достижениях".

Капитан "Сочи" Кристиан Нобоа отметил, что команда в последних матчах часто пропускает на последних минутах встречи. "Последние игры то мяч попадет в девятку, то штрафной и мы пропускаем, - сказал Нобоа журналистам. - Это футбол. Как можно играть в атаку, когда на первых минутах второго тайма сразу получаешь красную? Я спросил у судьи, может ли он посмотреть VAR (систему видеоассистента рефери - прим. ТАСС). Рефери ответил, что нет. Хорошо, играем дальше. Нет проблем".

ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, у подопечных Владимира Федотова 9 очков. "Сочи" идет на 11-м месте с 3 очками. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с московским "Динамо" 19 августа, "Сочи" в этот же день примет "Ростов".

"Динамо" прощается с Захаряном

Также в воскресенье "Динамо" дома обыграло "Балтику" со счетом 2:0, в составе победителей голы забили Станислав Бессмертный (55-я минута) и Денис Макаров (75). 19-летний Бессмертный, который является воспитанником "Динамо", провел четвертый матч за основную команду и забил дебютный гол в составе бело-голубых. Голкипер "Динамо" Антон Шунин провел 350-й матч в составе "Динамо". За основную команду бело-голубых вратарь выступает с 2007 года, дважды он стал бронзовым призером чемпионата России (2008, 2022) и дважды - финалистом кубка страны (2012, 2022).

"Сегодня мой 100-й матч "на ноль" в чемпионате России, об этом я узнал перед игрой, как и о 350-м матче, мне очень приятно, я рад, что двигаюсь потихоньку, достигаю каких-то своих личных достижений, - сказал Шунин журналистам. - Нужно двигаться дальше, главное, чтобы наша команда побеждала, наверное, все радостные эмоции на этом сконцентрированы".

В заявку "Динамо" на матч не попал полузащитник Арсен Захарян, главный тренер бело-голубых Марцел Личка сообщил в эфире "Матч ТВ", что футболиста можно называть игроком испанского клуба "Реал Сосьедад". Позднее член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин сообщил журналистам, что Захарян пока не прошел медосмотр для перехода в "Реал Сосьедад". В пресс-службе испанского клуба сообщили ТАСС, что сделка по переходу россиянина близка к завершению. После игры генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что клуб достиг принципиальной договоренности по трансферу Захаряна в "Реал Сосьедад", однако сделка еще не закрыта. Также он отметил, что "Динамо" прорабатывает вопрос получения денег за трансфер игрока.

Гафин объяснил, почему "Динамо" решило продать Захаряна в "Реал Сосьедад". "Потому что они были более заинтересованы в футболисте, - сказал Гафин журналистам. - Это в первую очередь выражается в настойчивости и скорости принятия решения, договоренности с клубом. Я не могу сказать, сколько клуб получит, это конфиденциальная информация. Я могу сказать, что в случае заключения сделки у нас будет преимущественный выкуп". Он добавил, что футболист отправится на медосмотр ночью 13 августа.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков, "Балтика" с 3 очками располагается на 12-й позиции. В следующем туре "Балтика" 19 августа дома сыграет с екатеринбургским "Уралом".

Другие матчи тура

Также в воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Факел" со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Иван Сергеев (16-я минута) и Густаво Мантуан (90+8). "Зенит" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков, "Факел" замыкает турнирную таблицу, не набрав очков на старте чемпионата. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с московским "Спартаком" 20 августа. "Факел" в этот же день примет "Пари Нижний Новгород".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что игра держала в напряжении до финального свистка. "Игра складывалась для нас хорошо. В первом тайме нужно было больше забивать, тогда было бы проще игру заканчивать. Во втором тайме стало больше борьбы, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Естественно, при минимальном счете у команды соперника есть шанс забить со стандартных положений. Это то, чем славится "Факел". Думаю, и при стандартах сегодня сыграли нормально, за исключением момента с аутом, когда был удар после отскока - достаточно опасный момент. Игра была нервной, как я уже сказал. Исходя из небольшой разницы в счете, держала в напряжении до финального свистка".

Программа четвертого тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Урал" на своем поле победил московский "Спартак" (3:2). 12 августа "Локомотив" дома сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1), "Краснодар" на выезде обыграл "Оренбург" (2:0), "Ростов" на своем поле оказался сильнее казанского "Рубина" (3:0). 14 августа "Пари Нижний Новгород" дома встретится с грозненским "Ахматом".