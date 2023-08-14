Теннисистка Людмила Самсонова стала первой ракеткой России

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации спортсменка поднялась на 12-е место

ТАСС, 14 августа. Людмила Самсонова поднялась на шесть позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь является первой ракеткой России. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Самсонова впервые в карьере дошла до финала турнира категории WTA 1 000. В решающем матче соревнований в Монреале она уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6). При этом Самсонова была вынуждена сыграть полуфинал и финал с разницей в несколько часов - ее встречу с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2), перенесли с субботы на воскресенье из-за непогоды. В обновленном рейтинге Самсонова располагается выше всех остальных представительниц России - на 12-м месте. Теннисистка также повторила свой личный рекорд по наиболее высокой позиции в рейтинге WTA - она занимала 12-ю строчку в феврале 2023 года. Ранее первой ракеткой России была Дарья Касаткина. В обновленном рейтинге она поднялась с 14-го места на 13-е.

В десятке лучших мирового рейтинга не произошло изменений. Первой ракеткой мира по-прежнему является представительница Польши Ига Свёнтек. Второе место занимает Арина Соболенко из Белоруссии, третье - Пегула.

Лишь одно изменение произошло в топ-10 обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Грек Стефанос Циципас обошел норвежца Каспера Рууда, теперь спортсмены занимают четвертое и пятое место соответственно. В первой десятке сильнейших теннисистов мира остаются два представителя России - Даниил Медведев располагается на третьей позиции, Андрей Рублев - на седьмой.