"Уровень вырос, но догнать мужчин сложно". Как живет женский футбол в России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу после отстранения от международных матчей провела больше игр, чем мужская команда. В России и в мире за последние годы наблюдается увеличение популярности женского футбола, Международная федерация футбола (ФИФА) максимально способствует этому, увеличив бюджет чемпионата мира в два раза.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под эгидами организаций. Женская сборная России отобралась на чемпионат Европы 2022 года, однако УЕФА не допустил команду до финальной части соревнования. Российскую команду заменила сборная Португалии. В 2023 году женская сборная России провела шесть товарищеских матчей, ее соперницами стали команды Белоруссии (0:0, 2:0), Китая (0:1, 1:2) и Ирана (4:0, 2:0). Оба матча с иранками были проведены в России.

Главным тренером женской сборной России является Юрий Красножан, который возглавляет команду с 2021 года. Лучшим результатом россиянок на крупных международных турнирах является выход в 1/4 финала на чемпионатах мира (1999, 2003) и Европы (1993, 1995).

В женском российском футболе есть своя звезда - Алсу Абдуллина, которая выступает за лондонский "Челси". Российской полузащитнице 22 года, она выступает за "Челси" с декабря 2021 года. В составе клуба футболистка стала двукратной чемпионкой Англии, обладательницей кубка страны. 2 августа в "Париже" сообщили ТАСС, что клуб работает над переходом Абдуллиной. Контракт россиянки с "Челси" истекает в июне 2024 года, но в прошлом сезоне она провела за лондонский клуб в чемпионате и Лиге чемпионов всего семь матчей, отдав две результативные передачи.

В России четыре основных соревнования по женскому футболу - чемпионат, кубок, суперкубок и первенство молодежных команд, все турниры проводятся по системе "весна - осень". Действующим победителем женской Суперлиги является петербургский "Зенит", самым титулованным клубом - пермская "Звезда-2005", на счету которой шесть титулов чемпиона России. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, самыми титулованными - "Звезда-2005" и воронежская "Энергия" (по 7 титулов). Суперкубок России среди женских команд является достаточно молодым турниром, награды разыгрываются с 2021 года, тогда московский "Локомотив" обыграл ЦСКА (1:0). В 2022 году обладателем суперкубка вновь стал "Локомотив", победивший ЦСКА (2:1), в 2023-м - "Зенит", который оказался сильнее ЦСКА (1:1, 5:4 - по пенальти).

Уровень женского футбола вырос

Красножан отметил, что уровень женского футбола в России вырос. "Имеющий глаза да увидит. Здесь и разговора не может быть. Позиция Российского футбольного союза (РФС), ФИФА, УЕФА - активно развивать женский футбол, - сказал Красножан ТАСС. - К тому же огромную работу проводит департамент и комитет женского футбола РФС. Я просто удивляюсь их организаторским способностям. Суперлига качественная, создается молодежная лига, Юношеская футбольная лига , девочки. Надо набраться терпения всем, через какое-то время, думаю, могут быть хорошие результаты". С ним согласны и российские футболистки Мария Галай ("Локомотив"), Ксения Коваленко и Юлия Плешкова (обе - ЦСКА).

Галай отметила влияние отсутствия международных турниров на рост женского футбола в стране. "Мне кажется, уровень женского футбола в России вырос, сейчас сложилась ситуация в стране, которую мы имеем, и без международных турниров рост притормозился, - сказала она ТАСС. - На данный момент, наверное, никак не сравнить с миром и Европой, поскольку мы закрыты от них. В организации мы, наверное, начинаем выходить на одинаковый уровень, у нас начинают появляться команды в структуре мужских клубов, как в Европе. Единичные академии, которых, думаю, должно быть больше, чтобы с малого возраста закладывалась база".

Коваленко считает, что идеальным было бы добиться проведение всех женских матчей на больших аренах. "Конечно, уровень вырос, мужские клубы открывают в своей структуре женские команды, - отметила Коваленко в беседе с корреспондентом ТАСС. - Это большой рост для женского футбола в плане аудитории. Центральные матчи показывают по "Матч ТВ", это очень важно. Еще бы добиться того, чтобы все матчи, а не только центральные, игрались на топ-аренах, было бы идеально".

На вопрос о том, можно ли сейчас сравнить женский футбол в России с мировым и европейским, Коваленко ответила: "Сейчас это тяжелый вопрос. Международных матчей практически нет. Недавно девчонки играли с Китаем, участником женского чемпионата мира, проиграли с минимальным счетом, но все равно смотрелись очень достойно. Это показало, что по уровню футбола мы не очень-то отстаем".

По мнению Плешковой, сравнивать развитие женского футбола в России, Европе и мире пока рано, но в российском есть подвижки. "Думаю, что уровень женского футбола в России вырос, популяризация женского футбола в стране стала набирать обороты, - сказала она ТАСС. - Вырос интерес и внимание к игре. В чемпионате начало появляться больше команд, также игры стали проводиться на больших стадионах, улучшилось качество трансляций матчей. Важно, что женский футбол стал намного доступнее, и зрители его смотрят. В этом году появился у нас и VAR (система видеоассистента рефери - прим. ТАСС). Тут, я думаю, даже можно и не сравнивать. Там намного раньше все началось развиваться и вкладываться в женский футбол. Результат налицо. Но у нас много хороших подвижек, надеюсь догоним и перегоним".

Отличия женского футбола от мужского

Галай считает, что женский футбол принципиально отличается от мужского. "Физически мужской мощнее, - сказала Галай. - Не думаю, что уровни мужского и женского будут равны, по крайней мере в России. Зависит и от того, что подразумевать под уровнем. По масштабности или специфике самого футбола, качеству игры. Если говорить о масштабности, мужской всегда будет выше и в приоритете. По качеству футбола - ну мы никогда не сможем выйти на один уровень с мужским по скорости работы с мячом и по исполнительскому мастерству, это должна быть система выстроенного обучения, пока у нас этого нет, не все люди, приходя в спорт, заинтересованы в том, чтобы научить".

"Во-первых, отличается скоростью. Мужчины быстрее, резче, на то они и мужчины, - отметила Коваленко. - Но наш футбол более жесткий, эмоциональный, мы не убираем ноги. Кому-то женский футбол нравится, так как мы показываем эмоции, не держим в себе".

Плешкова выделила разный подход к игровым ситуациям. "Если не брать физические качества, то, наверное, мышлением и подходом к игровым ситуациям, - ответила она на вопрос об отличиях. - Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше, а некоторые парни - некоторые, не все - позволят себе чуть поваляться. Про уровень - надеюсь, что к женскому футболу будут относиться так же, как к мужскому".

На официальный уровень женский футбол вышел в 1970-х годах. Первый чемпионат Европы прошел в 1984 году, мировое первенство - в 1991 году.

Что касается экипировки, то, по словам футболисток, особых отличий нет. "Это же просто спортивный пошив, предлагаемый в каталоге, - сказала Галай. - Если команда в структуре мужского клуба, размерная сетка идет мужская, вот и выбирается форма относительно этих параметров, просто для женщин идут больше самые маленькие размеры мужской линейки. Касаемо дизайна и цвета, приоритет падает на гамму цветов эмблемы клуба. Вот довольно простая формула. Бутсы уже подбираются индивидуально спортсменом, в первую очередь это должно быть удобно, не доставлять неудобства стопе, шипы, длина - в зависимости от поля, натуральное или искусственное покрытие. Потом все остальное - цвет, нравится или не нравится марка".

На вопрос о том, как выбирается форма - шорты, футболка и бутсы, Коваленко ответила: "Это двоякий вопрос. Мы не выбираем форму: у нас есть мужской клуб, который заказывает форму, но бывают и женские модели - майки приталенные. Но обычно у нас форма мужская - шорты не укороченные, обычные, майки тоже. Обычно мы выбираем только бутсы, кому какие удобны. У кого-то широкая нога, у кого-то узкая".

Проблемы и улучшения

Галай считает, что уровень женского футбола в стране можно улучшать всегда. "Чтобы сказать: "Ой, как плохо", - сейчас нет такого, но улучшить всегда можно, - отметила Галай. - Например, стадионы, в основном женщины играют и тренируются там, где хуже стадион, чем в мужском футболе, какие-нибудь маленькие некомфортабельные раздевалки. Возможность натуральных полей. Больше вложений не только в Суперлигу, в молодежные команды и Первую лигу, чтобы в любой лиге был инвентарь, условия".

"К сожалению, уже не так позитивно я смотрю на это. Думаю, женский футбол в России не будет интересен на 100%, как мужской. Мне кажется, что уже все сделано, для того чтобы как-то изменить отношение, но оно не меняется, и уже нет ответов на этот вопрос. Это просто менталитет такой нашего русского человека - не важно, мужской пол или женский, мы просто не умеем болеть за любой вид спорта все вместе", - добавила Галай.

"Не скажу, что есть проблемы. Развитие идет. Но хочется играть на хороших стадионах, - отметила Коваленко. - К нам сразу будет другое отношение. Должно быть удобно добираться, должны быть места для камер. Будет другая картинка по телевидению. А так - развитие идет, и это не может не радовать. Хорошие перспективы. Появляются школы, секции, академии. Развитие идет, но на это нужно время, и я думаю, что лет через десять женский футбол будет на совсем другом уровне".

Плешкова также считает, что прогресс в развитии женского футбола есть. "Девочки только рады и благодарны всем тем, кто вкладывает свой труд в развитие, - сказала она. - Главное, чтобы это все набирало обороты и не останавливалось. Пошла волна инвестиций в женский футбол, начиная с детских школ и академий для маленьких девочек, их становится больше, ведь футбольная школа важна с раннего детства".