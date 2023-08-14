Овечкин вошел в число 20 лучших крайних нападающих НХЛ среди действующих игроков

Лидером рейтинга стал чех Давид Пастрняк из "Бостона"

ТАСС, 14 августа. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин занял восьмое место в списке лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди действующих игроков. Рейтинг опубликован на сайте лиги.

Лидером рейтинга стал чех Давид Пастрняк из "Бостона". В тройке лучших также оказались американец Мэттью Ткачук ("Флорида") и россиянин Никита Кучеров ("Тампа"). Из представителей России в рейтинг также вошли Кирилл Капризов ("Миннесота"), расположившийся на седьмой строчке, и Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), занявший девятое место.

Ранее НХЛ включила в число 20 лучших центральных нападающих среди действующих игроков россиянина Евгения Малкина ("Питтсбург"). Трехкратный обладатель Кубка Стэнли занял в рейтинге 18-е место и стал единственным представителем России в данном списке.

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).