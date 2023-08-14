Футболист Головин рассказал о целях "Монако" на новый сезон

"Монако" в воскресенье со счетом 4:2 обыграл "Клермон" в матче первого тура чемпионата Франции

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Целями футбольного клуба "Монако", выступающего в чемпионате Франции, являются стремление выигрывать каждый матч и показывать свой максимум в каждой игре. Об этом ТАСС рассказал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

"Первая игра чемпионата, важно было стартовать с победы, - сказал Головин. - Матч получился непростым, были ошибки как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Наверное, это можно объяснить тем, что сезон только начинается. К тому же мы первыми пропустили, потом позволили им сделать счет 2:2, но - самое главное - довели дело до победы и набрали три очка, забили четыре гола".

"Думаю, болельщики могут быть довольны этим. Какие цели на сезон? Стремиться выиграть каждый матч, идти от игры к игре. Честно говоря, не хочется загадывать далеко вперед. Просто нужно стараться показывать свой максимум в любой игре. Тогда все будет хорошо", - добавил Головин.

13 августа "Монако" со счетом 4:2 победил на выезде "Клермон" в матче первого тура чемпионата Франции.

Новый сезон чемпионата Франции - шестой в карьере 27-летнего Головина, футболист перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. Прошлый сезон стал для россиянина самым результативным за время пребывания в "Монако", полузащитник забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

В следующем матче "Монако" дома сыграет со "Страсбургом" 20 августа.