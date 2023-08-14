В ЦСКА заявили, что бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Лингард вряд ли перейдет в клуб

Директор по коммуникациям столичного клуба отметил, что вопрос о переходе игрока можно считать закрытым

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Трансфер английского полузащитника Джесси Лингарда в московский футбольный клуб ЦСКА вряд ли состоится. Об этом ТАСС рассказал директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

"Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым", - сказал Брейдо.

6 августа Брейдо сообщил "Спорт-Экспрессу", что Лингард был предложен ЦСКА.

Лингарду 30 лет, он является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Полузащитник принадлежал клубу до июля 2022 года, затем перешел в "Ноттингем Форест". В разное время Лингард на правах аренды представлял "Лестер", "Бирмингем", "Брайтон", "Дерби Каунти" и "Вест Хэм". За "Манчестер Юнайтед" англичанин провел 232 матча, в которых забил 35 мячей и отдал 21 результативную передачу. С командой Лингард по разу становился победителем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и Лиги Европы. На счету игрока 32 матча и 6 голов за сборную Англии. В ее составе он стал бронзовым призером Лиги наций (2019).