СМИ: Неймар до конца недели станет игроком клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии

По информации источника, сумма перехода составит около €100 млн

ТАСС, 14 августа. Футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии до конца недели завершит сделку по переходу бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

По информации источника, "Аль-Хиляль" договорился с ПСЖ о трансфере футболиста. Сумма перехода составит около €100 млн. Отмечается, что в ближайшее время игрок пройдет медосмотр.

13 августа газета L'Equipe сообщила, что Неймар согласовал условия личного контракта с "Аль-Хилялем", согласно которому он может заработать почти €160 млн за два сезона. 11 августа испанский телеканал El Chiringuito сообщал о договоренности между бразильцем и испанской "Барселоной". Сообщалось, что игрок подпишет контракт с клубом на два года с опцией продления еще на один сезон. Ежегодная зарплата бразильца в новой команде составит €13 млн.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из "Барселоны" за рекордные для мирового футбола €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.