Овечкин рассказал, когда в Москве может быть построена его хоккейная академия

Нападающий считает, что академия будет готова через три года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Хоккейная академия имени Александра Овечкина может быть построена через три года. Об этом нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" и обладатель Кубка Стэнли рассказал в интервью ТАСС.

"Для подготовки детей мы сейчас строим академию в Мневниках. Думаю, она будет готова через три года", - сказал Овечкин.

О строительстве академии было объявлено пресс-службой столичного департамента городского имущества 27 сентября. Департамент предоставил академии в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошево-Мневниках должно быть возведено здание ледовой арены, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации

12 августа завершился V Кубок Овечкина среди игроков до 12 лет, проходящий в Красногорске. Победителями турнира стали хоккеисты ЦСКА.

"Самое главное - это подарить радость детям, родителям. Я помню, когда сам был в этом возрасте, каждый турнир - это память на всю жизнь. Тем более когда есть знаменитые хоккеисты, как те же [Евгений] Кузнецов, [Вячеслав] Фетисов, [Алексей] Касатонов, и очень много известных людей, и есть возможность с ними пообщаться, пожать руку, сделать фотографию. Это дорогого стоит", - подчеркнул собеседник агентства.