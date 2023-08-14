Овечкин объяснил решение выпустить коллекцию одежды

Нападающий подчеркнул, что считает главным хорошее качество одежды

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин захотел выпустить коллекцию одежды под своим брендом, ориентируясь на потребности своих болельщиков. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Хотел выразить свои эмоции, свой стиль для людей, которые хотят быть похожими на меня и любят Александра Овечкина, - сказал Овечкин. - Это только первая ступень, и мы надеемся, что это пойдет успешно. Самое главное, чтобы было хорошее качество и все были довольны".

12 августа в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России, сообщили ТАСС, что Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. В названии линейки использованы два прозвища Овечкина: Ови и The Great Eight - Великая восьмерка, номер, под которым Овечкин" выступает в "Вашингтоне".