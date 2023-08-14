Овечкин считает, что игра Гусева в "Динамо" будет зависеть от партнеров по тройке

Никита Гусев в июле подписал контракт с московским клубом на один сезон

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Выступление олимпийского чемпиона нападающего Никиты Гусева в московском "Динамо" в сезоне-2023/24 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет зависеть от его партнеров по звену. Такое мнение в интервью ТАСС высказал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

"Здесь все будет зависеть от того, с кем он [Гусев] будет играть. Как говорится, один в поле не воин. Самое главное, чтобы у него было взаимопонимание, чтобы разыгрывалось, как говорится, все как по нотам. Думаю, тренерский состав будет смотреть, с кем ставить его. Дай бог, чтобы все было в "Динамо" хорошо", - сказал Овечкин, являющийся чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина (2012) в составе бело-голубых.

В июле 31-летний Гусев заключил соглашение с "Динамо" на один сезон. Ранее в КХЛ нападающий выступал за петербургский СКА (2015-2019, 2021-2023), в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2017), за "Югру", хабаровский "Амур" и московский ЦСКА. В НХЛ россиянин представлял "Нью-Джерси" и "Флориду".