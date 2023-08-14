Изидор считает, что "Локомотив" может выиграть РПЛ и Кубок России по футболу в этом сезоне

Французский нападающий уверен, что московская команда будет прогрессировать от игры к игре

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обладает хорошим подбором игроков и в этом сезоне может стать победителем как Мир - Российской премьер лиги (РПЛ), так и Фонбет - Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал французский нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор.

"У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре", - сказал Изидор.

"Локомотив" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков в четырех матчах. В Кубке России столичный клуб с шестью очками в двух встречах возглавляет группу B "пути РПЛ". Следующий матч в чемпионате страны "Локомотив" проведет 19 августа в гостях против "Краснодара", в кубке страны - 30 августа на выезде против "Ростова".