Чесноков назвал теннисистку Самсонову одной из фавориток US Open

По итогам выступления на прошедшей недели спортсменка стала первой ракеткой России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первая ракетка России Людмила Самсонова показывает прекрасную игру на североамериканских кортах, поэтому она будет одной из фавориток на US Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Самсонова сейчас показывает прекрасную игру. С начала турнира в Вашингтоне она реально находится в потрясающей форме и сносит своих соперниц. С такой игрой она точно будет одним из фаворитов на Открытом чемпионате США", - сказал Чесноков.

Самсоновой 24 года, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и US Open (2022). На прошедшей неделе Самсонова впервые в карьере дошла до финала турнира категории WTA 1 000. В решающем матче соревнований в Монреале она уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6). При этом Самсонова была вынуждена сыграть полуфинал и финал с разницей в несколько часов - ее встречу с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2), перенесли с субботы на воскресенье из-за непогоды. Неделей ранее она дошла до полуфинала турнира в Вашингтоне.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.