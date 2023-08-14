14 августа, 09:03

Овечкин рассказал, что не предлагал Нурмагомедову провести с ним хоккейную тренировку

Весной 2022 года Хабиб Нурмагомедов был включен в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не предлагал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прийти на хоккейную тренировку. Об этом Овечкин рассказал в интервью ТАСС.

"Нет, такого не было", - ответил Овечкин на вопрос, предлагал ли он хоккейную тренировку Нурмагомедову.

В марте 2022 года Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC. В марте 2021 года он завершил карьеру в UFC. 

Теги:
Овечкин, Александр МихайловичНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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