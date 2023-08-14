КДК РФС проводит проверку по инциденту с Дзюбой и журналистом

Инцидент на текущий момент не включен в повестку заседания органа, отметил Артур Григорьянц

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проверяет все материалы по инциденту с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой и журналистом после матча четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"КДК проводит проверку всех материалов по инциденту с Артемом Дзюбой, - сказал Григорьянц. - Скорее всего, завтра-послезавтра будет понятно. Идет проверка, но пока не включили этот инцидент в повестку КДК РФС".

В субботу "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в домашнем матче РПЛ. Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча один из журналистов спросил у нападающего, не обидно ли было ему слышать от тренера Игоря Шалимова, что он, Дзюба, не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ.

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных в разговоре с журналистами отметил, что руководство клуба не считает необходимым применять санкции к нападающему после этой ситуации.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком "Локомотива" он стал 8 февраля, в прошлом сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 4 играх, отметившись 1 забитым мячом. Контракт форварда с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.