Овечкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона НХЛ

Нападающий выступает за "Вашингтон" с 2005 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин заявил, что результаты команды в предстоящем сезоне будут зависеть от подготовки к чемпионату. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, лучшие кондиции у меня были, когда я был совсем молодым. Опять же, все зависит от того, как мы подготовимся, как сложится сезон. Главное, чтобы все было без травм", - сказал Овечкин.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. Форвард девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, три раза признавался самым ценным игроком регулярного сезона.