КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков "Спартака" в матче с "Пари НН"

Встреча Кубка России завершилась победой красно-белых со счетом 5:4

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на своем заседании рассмотрит скандирования ненормативной лексики болельщиками московского "Спартака" во время матча второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против "Пари Нижний Новгород". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

8 августа "Спартак" дома победил "Пари НН" со счетом 5:4.

"Пока есть повестка по премьер-лиге без одного матча и по кубку, - сказал Григорьянц. - По игре "Урал" - "Спартак" рассмотрим выходы переводчика екатеринбургского клуба, также футболисты красно-белых вышли на второй тайм с задержкой до пяти минут. По итогам матча с "Крыльями Советов" рассмотрим скандирования ненормативной лексики болельщиками "Локомотива". По матчу Кубка России "Рубин" - "Локомотив" рассмотрим выходы за пределы технической зоны команд Рашида Рахимова и Михаила Галактионова, также рассмотрим выходы за пределы технической зоны главных тренеров Владимира Ивича ("Краснодар"), Валерия Карпина ("Ростов")".

"У "Балтики" также поздний выход из раздевалки на три минуты, нарушение регламента. Также ряд нарушений технического регламента у ЦСКА, у "Сочи" тоже поздний выход из раздевалки. Также по матчу "Спартак" - "Пари НН" рассмотрим скандирования ненормативной лексики болельщиками красно-белых. По матчу "Рубин" - "Локомотив" также рассмотрим нарушение казанского клуба в связи с отсутствием у ряда сотрудников ЧОП удостоверений", - добавил Григорьянц.

В следующем туре Кубка России "Спартак" 29 августа дома сыграет с московским "Динамо". Красно-белые возглавляют группу D с 6 очками, следом идут "Динамо" (4), "Пари НН" (2) и "Краснодар" (0).