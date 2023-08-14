Чемпионка России по плаванию Сподаренко сменила спортивное гражданство

Спортсменка отметила, что это решение далось ей непросто

ТАСС, 14 августа. Софья Сподаренко сменила российское спортивное гражданство на казахстанское. Об этом она сообщила на своей станице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения процесса. Я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю сборную Казахстана как профессиональный спортсмен. Это было непростое решение, это осознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня. Хочется поблагодарить Всероссийскую федерацию плавания, это система, в которой я выросла и показала высокий результат", - сказала Сподаренко.

"Особенная и самая теплая благодарность федерации Тюменской области. Спасибо всем, кто когда-либо работал со мной, вы сделали меня той, кто я есть. Спасибо Федерации водных видов спорта Казахстана и всему казахскому народу, вся моя семья родилась здесь, и сейчас понимаю, откуда взяла свои лучшие черты. Я не хочу быть хорошей для каждого. У меня потрясающая мечта, я была выбрана из тысячи детей и воспитана в особых условиях, чтобы достичь только одного, и я иду к этому", - добавила спортсменка.

Сподаренко 25 лет, в 2018 году она стала чемпионкой России на дистанции 50 метров баттерфляем. В 2016 году спортсменка заняла третье место на чемпионате России на дистанции 100 метров комплексным плаванием.