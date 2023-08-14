Хоккейный клуб "Югра" намерен в январе провести ряд матчей в Сургуте

Ожидается, что матчи ханты-мансийского клуба в Сургуте пройдут в конце января 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Клуб "Югра" из Ханты-Мансийска, выступающий в Пари - Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), планирует в январе 2024 года впервые провести ряд домашних матчей в Сургуте, крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

"Югра" в настоящее время является единственным клубом ВХЛ, трижды выигравшим регулярный чемпионат. В прошлом сезоне команда стала обладателем Кубка Шелкового пути, но в плей-офф уступила в первом раунде клубу "Горняк-УГМК" со счетом 2-4 в серии до четырех побед. После этого в межсезонье "Югру" возглавил бывший главный тренер клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Амур" Вадим Епанчинцев.

"Действительно, ряд домашних матчей "Югры" впервые планируется провести в Сургуте в местном Ледовом дворце спорта, где идут работы по соответствию площадки требованиям Всероссийской хоккейной лиги. Ожидается, что игры пройдут в конце января 2024 года", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на площадке в Сургуте идет заливка ледового полотна, нанесение разметки.

В конце января "Югра" на своем льду сыграет с "Норильском" и красноярским "Соколом", встречи пройдут 27 и 29 января соответственно.