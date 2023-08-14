Лыжник Устюгов заявил, что отсутствие международного сезона пошло на пользу его семье

Олимпийский чемпион отметил, что семья его понимает и поддерживает

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Отсутствие международных соревнований пошло на пользу семье олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Об этом спортсмен рассказал в ходе общения с жителями Сургута.

"Так сложилось, что у нас нет международного сезона. Мне это пошло на руку, поскольку я могу больше времени находиться со своей семьей, чтобы они ко мне куда-то приезжали", - ответил Устюгов на вопрос о том, как реагируют родные на его редкое нахождение дома из-за соревнований и тренировок.

Он добавил, что семья его прекрасно понимает и поддерживает. "Это моя любимая работа. Я зарабатываю этим. И все прекрасно понимают. Тем более у меня жена тоже бывшая лыжница (Елена Соболева - прим. ТАСС), чемпионка мира по молодежи. Все нормально. Сейчас есть возможность вывозить семью на какие-то сборы, чтобы они приезжали на них чаще", - отметил Устюгов.

Устюгову 31 год, он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2022/23 Устюгов выиграл три золотые медали чемпионата России - в гонках на 50 км и 70 км, а также в личном спринте.

В мае совет Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине. Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе сообщила, что вопрос возвращения россиян на международную арену будет поднят не раньше сентября.