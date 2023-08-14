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Летние олимпийские виды спорта

Умер олимпийский чемпион по академической гребле Дубровский

Ему было 83 года

ТАСС, 14 августа. Обладатель золотой медали Олимпийских игр 1964 года в академической гребле Борис Дубровский умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

О причинах смерти не сообщается.

"На 84-м году жизни скончался Борис Яковлевич Дубровский. Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дубровский выиграл золото Олимпиады 1964 года в Токио в двойке парной, он также был серебряным призером чемпионата мира 1962 года. На чемпионатах Европы у Дубровского по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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