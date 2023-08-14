Ольховский: теннисистке Самсоновой было сложно играть финальный матч турнира в Монреале

Россиянка в финале проиграла в двух сетах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Россиянке Людмиле Самсоновой было чрезвычайно сложно приспособиться к разным условиям в полуфинальном и финальном матчах турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я говорил, что у Людмилы есть хорошие шансы обыграть Рыбакину, в их матче не было длинных розыгрышей, и в этом было преимущество Самсоновой за счет более острой игры. Во втором матче Пегула играла безошибочно, поэтому уже у Самсоновой не было никаких шансов. Конечно, сказалось то, что у нее было два матча с небольшим промежутком, в разное время суток меняется ветер, и поэтому теряется точка удара. Играть в таких условиях было чрезвычайно сложно, поэтому первый матч сыграл роль в том, что финал был таким легким по счету для Пегулы", - сказал Ольховский.

13 августа Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в 1/2 финала турнира категории WTA 1 000. Через несколько часов она вышла на финальный матч против американки Джессики Пегулы, в котором смогла выиграть только один гейм.

Благодаря выходу в финал турнира в Монреале Самсонова стала первой ракеткой России.