В Кузбассе стартовал Кубок защитников Отечества среди ветеранов СВО

Для участников предусмотрены мастер-классы по паралимпийским видам спорта, соревнования по армрестлингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольному теннису

БЕЛОВО /Кемеровская область/, 14 августа. /ТАСС/. Межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечество" среди ветеранов СВО открылись в городе Белово Кемеровской области. Участие в них принимают люди с ограниченными возможностями здоровья из регионов Сибирского федерального округа.

Соревнования проходят с 14 по 17 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе "Металлург" при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества" по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Для участников предусмотрены мастер-классы по паралимпийским видам спорта, соревнования по армрестлингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольному теннису. Также пройдет семинар по вопросам обеспечения условий для занятий ветеранов СВО адаптивной физической культурой и спортом, их физической реабилитации и социальной адаптации.

"Это не просто соревнования, это фестиваль-форум. Сюда приехали именитые спортсмены-паралимпийцы, они покажут, каких результатов добились. На форуме мы будем обсуждать все проблемы, которые стоят перед нашими ребятами, и как максимально втянуть ребят в спорт. Не все команды приехали в полном составе, их участники еще переживают, и мы должны им помочь", - сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Организатором соревнований выступил государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", руководитель которого Анна Цивилева отметила адаптивный спорт как действенное средство реабилитации. "Адаптивный и массовый спорт, как показывает практика работы фонда, являются очень действенными средствами реабилитации и в том числе формируют у наших подопечных мотивацию к активной жизни в целом. Организованное фондом и Паралимпийским комитетом России мероприятие призвано как показать уже имеющиеся успешные примеры вовлечения защитников Отечества в спорт, так и продемонстрировать возможности в этой сфере для всех ветеранов", - отметила Цивилева.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил журналистам, что все участники соревнований получат медали, а призерам также вручат сувениры, подарки и спортивный инвентарь. "В прошлом году Кузбасс был столицей международного форума "Россия - спортивная держава", тогда и решили провести большое мероприятие, связанное с развитием паралимпийского движения. Очень важно было привести людей, которые прошли СВО. В ПКР есть спортсмены-паралимпийцы, которые прошли Афганистан, Чечню, Южную Осетию. Они проведут ряд мастер-классов по паралимпийским видам спорта", - сказал Рожков.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.