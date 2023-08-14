Матыцин: сборная России может по праву гордиться успехами на Играх стран СНГ

Российская команда заняла первое место в медальном зачете соревнований

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены на II Играх стран СНГ в Белоруссии показали отличный результат и могут по праву гордиться своими успехами. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.

Игры стран СНГ завершились 13 августа. Сборная России стала первой в медальном зачете игр, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных, 50 бронзовых).

"Поздравляю сборную России с успешным завершением II Игр стран СНГ, команда показала отличный результат и может по праву гордиться своими успехами. При высокой конкуренции сборная России стала лидером командного зачета, завоевав 288 медалей, и подтвердила статус великой спортивной державы. Это награды не только спортсменов, но и тренеров, руководителей спортивных федераций, всех специалистов, ежедневно работающих на повышение уровня подготовки спортсменов. Но главное, что мероприятия такого масштаба становятся мощным импульсом для развития многосторонних связей между государствами в области развития физической культуры и спорта", - заявил Матыцин.

"Атмосфера дружбы, которая царила на соревнованиях, еще раз доказала, что в спорте прежде всего важна поддержка, благодарим руководство Белоруссии, министерство спорта и туризма страны за высокий уровень проведения соревнований во всех 11 городах по всем видам спорта. Игры стали для многих спортсменов первыми серьезными соревнованиями. Большинство участников получили бесценный опыт выступлений на международной арене и, уверен, обрели новых друзей, прониклись уникальной культурой и традициями", - добавил министр.

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В соревнованиях, торжественное открытие которых состоялось на "Минск-Арене" 5 августа, приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. Следующие Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане.