14 августа, 13:07,
обновлено 14 августа, 13:26
КХЛ

IIHF наложила на хоккейный клуб ЦСКА запрет на международные трансферы на один сезон

Запрет будет снят 10 августа 2024 года

ТАСС, 14 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) запретила московскому ЦСКА совершать международные трансферы в период с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года из-за ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"Поскольку хоккейный клуб ЦСКА знал о контракте Федотова с Национальной хоккейной лигой и не доказал IIHF, что он не побудил игрока к нарушению контракта, IIHF наложила на ЦСКА санкции в виде запрета на международные трансферы. Запрет на международные трансферы вступил в силу 11 августа 2023 года и закончится 10 августа 2024 года", - говорится в заявлении IIHF.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

Также IIHF в понедельник признала контракт Федотова с "Филадельфией" действительным и дисквалифицировала игрока до конца 2023 года.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр. 

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КХЛ
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