Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Дисквалификация вступает в силу 1 сентября

ТАСС, 14 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала вратаря Ивана Федотова до конца 2023 года за нарушение контрактных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. 14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с "Филадельфией".

"В соответствии со статьей II.4.1 регламента международных трансферов IIHF Ивану Федотову было дано две недели на то, чтобы либо вернуться в "Филадельфию", либо получить освобождение от своего бывшего клуба. Поскольку в указанный период не было совершено ни одного действия, IIHF наложила на Ивана Федотова следующие спортивные санкции: четыре месяца дисквалификации на участие в официальных национальных и международных играх. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года (первый матч ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги) и заканчивается 31 декабря 2023 года", - говорится в заявлении.

В начале июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что меморандум о взаимопонимании, подписанный Континентальной хоккейной лигой и Национальной хоккейной лигой в 2010 году, прекратил свою работу. Ранее пресс-служба "Филадельфии" объявила, что контракт Федотова с клубом, заключенный годом ранее, остается в силе на сезон-2023/24.

Федотов перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В составе ЦСКА вратарь выиграл Кубок Гагарина в 2022 году. В том же году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.