Международная федерация хоккея признала действительным контракт Федотова с "Филадельфией"

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Иваном Федотовым

ТАСС, 14 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) признала действительным контракт российского вратаря Ивана Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"На основании доказательств, предоставленных IIHF заинтересованными сторонами, IIHF установила, что у Ивана Федотова есть действующий контракт в НХЛ с клубом "Филадельфия" на сезон-2023/24. Соответственно, IIHF установила, что Иван Федотов нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьей II.4.1 регламента международных трансферов IIHF, когда подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/24", - говорится в заявлении.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу.

В начале июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что меморандум о взаимопонимании контрактов, подписанный Континентальной хоккейной лигой и Национальной хоккейной лигой в 2010 году, прекратил свою работу.

Федотов перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В составе ЦСКА вратарь выиграл Кубок Гагарина в 2022 году. В том же году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.