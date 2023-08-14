Федерация хоккея России окажет помощь ЦСКА при рассмотрении дела вратаря Федотова

ЦСКА предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий, отметили в организации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Руководство Федерации хоккея России (ФХР) готово оказать всестороннюю помощь московскому ЦСКА, если клуб оспорит решение Международной федерации хоккея (IIHF) по контракту российского вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

"Федерация хоккея России передала полученные от Международной федерации хоккея документы в ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение IIHF, Федерация хоккея России окажет ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете Международной федерации хоккея", - говорится в заявлении.

В понедельник IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил Международной федерации хоккея на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов же дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. 14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с "Филадельфией".