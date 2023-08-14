В КХЛ заявили, что принятое IIHF решение по Федотову требует юридической экспертизы

Лига выступит с официальным заявлением по результатам изучения документов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении голкипера Ивана Федотова и московского ЦСКА требует юридической экспертизы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Принятое IIHF решение требует юридической экспертизы. КХЛ выступит с официальным заявлением по результатам изучения документов", - сообщили в КХЛ.

В понедельник IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил Международной федерации хоккея на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов же дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24.