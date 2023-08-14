Поздняков назвал Игры стран СНГ воплощением истинных олимпийских ценностей

Российская команда на соревнованиях заняла первое место в медальном зачете

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ, прошедшие в Белоруссии, были организованы на самом высоком уровне и стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Игры стран СНГ завершились 13 августа. Сборная России стала первой в медальном зачете соревнований, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных, 50 бронзовых).

"Особенно отрадно было собственными глазами увидеть упорное стремление спортсменов всех стран-участниц к победе, взаимоуважение с соперниками на аренах, дружбу и поддержку за пределами стадионов. Именно за эту атмосферу болельщики во всем мире влюблены в спорт. Не побоюсь сказать, что II Игры стран СНГ стали наглядным воплощением истинных олимпийских ценностей и задали высокую планку для других спортивных состязаний", - заявил Поздняков.

"Белоруссия в очередной раз показала, на каком высоком уровне в этой стране могут быть организованы мультиспортивные международные соревнования. Поздравляю коллег из правительства республики, национального олимпийского комитета с успехом в проведении большого спортивного праздника, а также благодарю за радушный прием и спортсменов команды России, и делегации Олимпийского комитета России на белорусской земле", - добавил он.

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В соревнованиях, торжественное открытие которых состоялось на "Минск-Арене" 5 августа, приняли участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. Следующие Игры стран СНГ пройдут в 2025 году в Азербайджане.