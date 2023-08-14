Михайлов заявил, что ЦСКА может проигнорировать санкции IIHF

Двукратный олимпийский чемпион считает, что Международная федерация хоккея перестала быть самостоятельной организацией

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА может проигнорировать решение Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать Ивана Федотова на благо развития хоккея в России. Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

"Международная федерация превратилась не знаю в кого. Это несамостоятельная организация, которая еще хочет развивать международный хоккей, но с таким подходом она его только губит. Мы Федотова еще не потеряли, он наш игрок. Это решение можно пропустить мимо ушей на благо нашего хоккея", - сказал Михайлов.

В понедельник IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил Международной федерации хоккея на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов же дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.