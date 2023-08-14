Обладатель Кубка Стэнли 2011 года Крейчи объявил об уходе из "Бостона"

В НХЛ Крейчи выступал с 2006 года, в составе "Бостона" он провел 1 032 матча, забросил 231 шайбу и отдал 555 голевых передач

ТАСС, 14 августа. Чешский нападающий Давид Крейчи покинул "Бостон" и Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Бостона".

"После 15 сезонов в НХЛ я решил покинуть лучшую лигу мира. После драфта 2004 года я даже не мог представить, что буду работать с такими потрясающими и воодушевляющими людьми, с которыми я дошел до трех финалов Кубка Стэнли и выиграл трофей в 2011 году. Спасибо моим одноклубникам, тренерам, родителям и родственникам, семье и болельщикам "Бостона". Вы всегда относились ко мне с уважением, я буду скучать по вам, всегда останусь частью команды", - приводит "Бостон" заявление Крейчи.

Крейчи 37 лет, он был выбран "Бостоном" во втором раунде драфта 2004 года под общим 63-м номером. В НХЛ нападающий выступал с 2006 года, в составе "Бостона" Крейчи провел 1 032 матча, забросил 231 шайбу и отдал 555 голевых передач. По числу голевых передач чех занимает пятое место за всю историю клуба.

В составе "Бостона" Крейчи завоевал Кубок Стэнли 2011 года, в том сезоне он стал лучшим бомбардиром плей-офф. В составе сборной Чехии Крейчи стал двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2012, 2022).