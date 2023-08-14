"В ожидании ярких звезд футбола". В ТАСС рассказали о проведении UTLC Cup

Турнир с участием восьми юношеских команд пройдет с 15 по 19 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Международный футбольный турнир UTLC Cup пройдет с 15 по 19 августа в Москве. Как рассказали на пресс-конференции в ТАСС организаторы соревнований, большинство матчей пройдет на "Сапсан-Арене", а финал состоится на "РЖД-Арене".

Турнир проводится акционерным обществом "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) с 2017 года, в нем участвуют юношеские команды. Цель соревнований заключается в объединении стран Евразии. В разные годы в турнире побеждали воспитанники московского "Локомотива", чешской "Спарты", испанской "Барселоны" и сербской "Црвены Звезды". На состязания также приезжали юношеские команды итальянских "Ромы", "Интера", германских "Гамбурга", "Боруссии" и других команд из европейских и азиатских стран. В этом году на турнире сыграют московские "Локомотив", ЦСКА, петербургский "Зенит", белорусское "Динамо" из Минска, казахстанская "Астана", сербская "Црвена Звезда", турецкие "Фатих Карагюмрюк" и "Фенербахче".

Команды будут разделены на две группы, из которых в полуфинал выйдут по два лучших клуба. Проигравшие в 1/2 финала разыграют третье место, победители встретятся в финале. В группе A сыграют "Динамо", ЦСКА, "Фатих Карамгюмрюк" и "Црвена Звезда", в группе B - "Локомотив", "Зенит", "Фенербахче" и "Астана".

Спортсмены будут играть мячами компании Jogel, которая в июне стала экипировщиком сборной России. Как сообщил на пресс-конференции представитель компании Александр Сидоров, мяч разработан полностью российскими специалистами и соответствует самым высоким международным стандартам.

"Нет ничего более фундаментального, чем железные дороги и футбол"

Генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром отметил яркий состав участников и пожелал футболистам честной и красивой игры. "Очень приятно видеть, когда молодые евразийские звезды внимательно нас слушают, настраиваются на турнир. Конечно, мы в этом году собрали звездный состав, я хочу поприветствовать команду "Црвена Звезда", которая выиграла этот турнир в том году, к нам приехали очень яркие футбольные школы из Турции, приветствую наших гостей из Казахстана, наших белорусских соседей и, конечно, три российские команды. Мы находимся в ожидании ярких звезд и матчей, я очень рад, что наша компания причастна к этому празднику, и желаю честной игры и красивых голов", - сказал он.

"На мой взгляд, нет ничего более фундаментального, что объединяет наши евразийские страны, чем железные дороги и футбол. Нам повезло, что мы участвуем в успешном железнодорожном бизнесе и организовываем такие большие социальные проекты, организовывать такие турниры - это не бремя, а настоящее удовольствие. Жалко, что в этом году не получили соперников из Азии, китайцы были на связи с нами, да и японцы проявляли интерес, мы постараемся сделать так, чтобы никакая геополитика не влияла на определение состава участников. Надеюсь, самые яркие турниры у нас еще впереди, хотя и этот тоже очень яркий", - добавил Гром.

Серебряный призер соревнований 2019 года Вадим Раков, пробившийся в главную команду "Локомотива", рассказал о своем опыте участия в турнире и пожелал участникам поменьше волноваться. "Когда проходят такие турниры, это очень здорово, каждый раз сюда приезжают топовые команды. Когда я участвовал в этом кубке, приехали "Барселона" и дортмундская "Боруссия", "Интер" из Милана. В первом нашем матче мы проиграли "Барселоне" со счетом 0:4, я тогда очень сильно волновался, но потом мы дошли до финала без поражений и уступили там "Барселоне" уже по пенальти, поэтому мне хочется пожелать участникам меньше волноваться", - отметил футболист.

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что турнир поможет юным футболистам оценить их нынешний уровень. "Участвовать в таком турнире - это колоссальная возможность для юниоров, я в таком возрасте запоминал все турниры, в которых участвовал. Мне всегда хотелось показывать максимально качественную игру, уверен, у вас такое же настроение. Этот турнир покажет, насколько вы хорошо тренируетесь, насколько вы готовы, главное - не зажиматься", - рассказал бывший полузащитник сборной России.