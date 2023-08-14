Стали известны все страны - участницы Международного фестиваля университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Студенческие команды из 36 стран, в том числе из Бразилии, Мексики, Турции, Сербии, прибудут в Екатеринбург на Международный фестиваль университетского спорта. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"Дирекция Международного фестиваля университетского спорта представляет список стран-участниц: Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гватемала, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Индонезия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Куба, Мексика, Монголия, Нигерия, Пакистан, Россия, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Турция, Узбекистан, Уганда, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Осетия", - сообщили в пресс-службе.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 197 комплектов медалей.