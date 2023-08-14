Украинская ассоциация обратилась в УЕФА из-за антинацистского баннера болельщиков "Ариса"

10 августа фанаты греческого клуба вывесили баннер с надписью "Разгромите нацистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ)

ТАСС, 14 августа. Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Греческой федерации футбола по поводу политической акции болельщиков греческого "Ариса" во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

10 августа фанаты греческого клуба вывесили баннер с надписью "Разгромите нацистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Через некоторое время баннер был убран.

"Мы вынуждены направить обращение из-за оскорбительного и опасного инцидента, который произошел во время матча между "Арисом" и "Динамо". Предполагаем, что баннер был изготовлен местными фанатами, контактирующими с российскими фанатскими движениями. Просим УЕФА и коллег из греческой федерации внимательно рассмотреть данный эпизод, принять строгие меры в отношении нарушителей с целью пресечения подобных случаев в дальнейшем", - говорится в сообщении УАФ. По утверждению ассоциации, "Азов" не имеет связи с нацистской идеологией.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ариса". Ответная встреча пройдет 17 августа в Бухаресте.