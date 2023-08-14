В CAS сообщили, что разбирательство по иску "Вест Хэма" к ЦСКА продолжается

Английский клуб должен выплатить средства за переход хорватского полузащитника Николы Влашича

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал дело английского "Вест Хэма" против ЦСКА и Международной федерации футбола (ФИФА), разбирательство продолжается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

3 июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что "Вест Хэм" подал апелляцию на решение палаты по разрешению споров ФИФА обязать клуб выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского клуба в английский летом 2021 года. В августе 2022 года Бабаев сообщил, что "Вест Хэм" полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

"CAS зарегистрировал дело "Вест Хэма" против ЦСКА и ФИФА. Арбитражное разбирательство продолжается. На данный момент никакой дополнительной информации нет", - сообщили в пресс-службе CAS.

11 июня ФИФА опубликовала решение палаты по разрешению споров. В нем было сказано, что "Вест Хэм" должен будет выплатить ЦСКА €17,43 млн за трансфер Влашича. Тогда же отмечалось, что если "Вест Хэм" не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастет до €25,65 млн. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трех лет до выплаты полной суммы.

Влашичу 25 лет, он выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя за это время в составе армейцев 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. 9 августа итальянский клуб "Торино" объявил о переходе Влашича из "Вест Хэма", в прошлом сезоне хорватский полузащитник выступал за команду из Турина на правах аренды.